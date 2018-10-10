عاجل.. الشرطة العراقية تفجر مفاجأة حول مقتل الفنانة تارة فارس

أوضحت الداخلية العراقية تفاصيل جديدة بشأن قتلة تارة فارس: "قتلتها هم ذاتهم من قتلوا الفنان كرار نوشي".





وأكدت الداخلية العراقية أن مجموعة متشددة وراء قتل فارس وقد تم رصد حركة الجناة بكاميرات المراقبة، موضحة أنه سيكشف عنها بعد إلقاء القبض على عناصرها.





وأبانت أنه تم تشكيل فريق متخصص للتحقيق بوفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، مشيرة إلى أن تقرير وفاتها لم يصله حتى الآن، موضحة أن تقرير وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن لم يصل أيضا وأن زوجها لم يقدم شكوى.







