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مقتل شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمصفاة نفط شمال البوسنة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
مقتل شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمصفاة نفط شمال البوسنة
انفجار فى مصفاة نفط - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت الشرطة فى البوسنة والهرسك اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى مصفاة نفط شمال البلاد مما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

 

 وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الانفجار هز الحى المحيط بالمصفاة فى منطقة "بوسانسكى برود" فى وقت متأخر من الليلة الماضية وتم سماع دويه على الجانب الآخر من الحدود عبر نهر "سافا" فى كرواتيا، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الهائل الناجم عنه فى وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

 

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن أسباب وقوع الانفجار لم تعرف بعد، وجارى التحقيق من قبل السلطات للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وتمتلك هذه المصفاة- التى لها قدرة على معالجة 2ر1 مليون طن من البترول سنويا- شركة النفط الروسية "زاروبزنهفت".

 

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