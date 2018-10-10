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انخفاض حالات الإصابة بالتسمم جراء تلوث المياه فى البصرة العراقية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
انخفاض حالات الإصابة بالتسمم جراء تلوث المياه فى البصرة العراقية
تلوث المياه فى البصرة
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وكالات
 

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن المستشفيات العامة فى محافظة البصرة سجلت انخفاضا فى حالات الإصابة بالتسمم جراء تلوث المياه.

 

 وذكرت الوزارة فى بيان لها - وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية، أن الحالات كان تحدث بمعدل 3000 حالة يوميا خلال شهر أغسطس الماضي، ثم بدأت بالانخفاض خلال شهر سبتمبر حتى وصلت إلى 400 حالة يوميا، والتناقص مستمر".

 

يذكر أن محافظة البصرة يعاني سكانها من نقص وضعف الخدمات فضلا عن تفاقم أزمة ملوحة وتلوث المياه، والتى أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 100 ألف مواطن بحالات تسمم بحسب إحصائيات مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى المحافظة.

 

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