أستاذ إدارة وتنمية يكشف سبب رفض الموظفين النظام الجديد بتقليص أيام العمل (فيديو)

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة والتنمية بجامعة قناة السويس، إن تغيير أي نظام يلقى رفضا ومقاومة من الموظفين لجهلهم بهذا النظام واستقرارهم على ما اعتادوا عليه، موضحا أن النظام المقترح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتخفيص أيام العمل يطبق في جميع دول العالم، خاصة التي لديها عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



وأضاف باغة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عدم الإضرار بأي موظف يعمل في الجهاز الإداري حال تطبيق أي نظام جديد، ولكن خوف الموظفين من الجديد جعلهم يرفضون المقترح رغم جودته.



كما تابع أن الإنتاجية للعامل المصري في حدها الأدنى رغم كثرة عددهم على عدد المواطنين الذين يقدم لهم الخدمات وبالتالي كان لزاما عمل إعادة توزيع بما يؤدي إلى توفير الجهد والوقت وتحقيق فائدة أكبر للمواطنين.