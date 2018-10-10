أبرزها "إصابة 15 سودانيا في حادث أتوبيس سياحي بأسوان".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، الرئيس السيسي يصل جزيرة كريت للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية.

الرئيس السيسي يصل جزيرة كريت للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى جزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

ويزور الرئيس السيسي، جزيرة كريت باليونان، ليشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر 2014.

ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى 17 شخصا وتضرر أكثر من ألفي منزل

ذكرت السلطات في هايتي، أن عدد القتلى في الزلزال الذي هز البلاد في مطلع الأسبوع الجاري ارتفع إلى 17 شخصا، وبحسب "رويترز" ألحق الزلزال أضرارا بقرابة 2500 منزل، مما زاد المخاوف من أن الكثير من المباني في حالة متداعية في البلد الفقير المطل على البحر الكاريبي.

وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجة شمال هايتي يوم السبت وأثار حالة من الفزع ولا سيما حول بورت دي بيه وهي بلدة ساحلية كانت الأكثر تضررا من الزلزال، وتأكدت يوم الثلاثاء وفاة شخصين آخرين ليصل عدد القتلى إلى 17، حسبما أعلنت وكالة الحماية المدنية.

وأشارت إلى أن 333 آخرين أصيبوا. وقال رئيس الوزراء جون أونري سيون إن 2280 منزلا تعرضت لأضرار وإن 168 دُمرت.

ميليشيا موالية للإصلاح تحاول تفجير مواجهات في شبوة

قال مصدران محلي وآخر عسكري، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، أن قوات محسوبة علی التجمع اليمني للإصلاح، تحاول تفجير الأوضاع في المحافظة عسكرياً منذ يوم الأحد الماضي.

وأوضح أن "الإصلاح أرسل تعزيزات من مسلحيه إلى منطقة ظليمين قادمة من محافظة مأرب"، وفقًا لما ذكره موقع "يمن نيوز" الإثنين.

وأشار المصدران، إلى أن قوات النخبة الشبوانية ترصد التحركات المشبوهة وعززت في المقابل وجودها على مداخل بيحان.

وقال مصدر بنخبة شبوة، إن قوات النخبة بسطت سيطرتها على معسكر مرة الوقع في مديرية نصاب والقريب من بيحان.

وكانت قوات نخبة شبوة أصدرت، في وقت سابق، بياناً أكدت فيه تعزيز معسكر الشهداء في عتق بقوات تحسباً لأي تقدم لمسلحين تابعين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، فرع اليمن، من مأرب بعد تحركات مشبوهة في المدينة.

القصة الكاملة لإصابة 15 سودانيا في حادث أتوبيس سياحي بأسوان

شهد الطريق الصحراوي في المنطقة الواقعة ما بين مطار أسوان وقرية غرب أسوان، اليوم، حادث انقلاب أتوبيس سياحي عقب تحركه من موقف كركر البري الدولي بنحو 15 دقيقة، ما أدى لإصابة 15 سوداني الجنسية بإصابات متوسطة وبسيطة وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي دون وجود أي وفيات.

وأكد شهود عيان من المصابين السودانيين، أنه عقب خروج الأتوبيس من موقف كركر البري بنحو 15 دقيقة انقطع الكهرباء عن الأتوبيس السياحي، وحاول السائق السيطرة على الأتوبيس، ولكن سرعان ما انزلق ناحية الرمال، ما أدى إلى انقلابه على الجانب الأيمن.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى أسوان الجامعي، بأن أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي اليوم بالمنطقة الواقعة ما بين مطار أسوان وقرية غرب أسوان.

والمصابون هم؛ "مصطفى كمال، 32 سنة، محمد الإمام، 22 سنة، حيدر قوى محمد، 54 سنة، النو عوض محمد، 27 سنة، الفتحي يعقوب، 32 سنة، نيازي محمد 26 سنة، محمد على موسى ، 29 سنة، فريدة إبراهيم، 25 سنة، كرم الله فكري، 23 سنة، محمد على أحمد، 32 سنة، أمجد عبد المنعم مهدى، 27 سنة، مايسة عوض حجاجي، 20 سنة، جوليا إسماعيل عمر، 23 سنة، عثمان السيد فكري، 27 سنة، عمر تاج السر، 23 سنة".

وصرح الدكتور شريف فراج، نائب مدير مستشفى أسوان الجامعي، بأنه بمجرد إخطار المستشفى بالحادث، تم التجهيز والاستعداد لاستقبال كافة الأعداد، والتي وصلت لـ15 مصابًا سودانيًا، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ اللازم، وإجراء الإشاعات والتحاليل، وإسعاف المصابين، وجارِ استكمال العلاج لهم.