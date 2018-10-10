أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية الأربعاء 10-10-2018

أسعار النفط الرسمية اليوم على مستوى العالم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:37 ص

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أسعار النفط الرسمية اليوم على مستوى العالم

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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبيرعليه.





وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لكن الأسعار تلقت دعما في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار مايكل صوب فلوريدا مما تسبب في توقف نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.





وبحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.79 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة، أمس.





وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل بعدما زاد حوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة.





وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019، ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضا.