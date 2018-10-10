مقتل 10 من الحوثيين في اشتباكات بالبيضاء وتعز

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، أمس الثلاثاء، تعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 من الميليشيات، فيما قتل 5 آخرين في اشتباكات من الجيش في تعز.

وذكر مصدر ميداني لـ"سبتمبر نت"، أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيات في ظهر البياض بمديرية الملاجم، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها في الجبهة.

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مصرع 5 من عناصر الميليشيات، وإصابة 3 آخرين، وتدمير عربتين تابعة لها.

وفي سياق متصل، لقي 5 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم الثلاثاء، خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية مقنبة غربي محافظة تعز.

وذكر مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات التسلل باتجاه منطقة قهبان جنوبي مديرية مقبنة، لافتاً إلى أن المعارك امتدت إلى محيط قرية القوز وتبة الخزان.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت تعزيزات للميليشيات، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد أن تكبدت 5 قتلى في صفوفها وعدد أخر من الجرحى.