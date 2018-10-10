كشري: الأهلي "غير المنسجم" فرصة لا تتكرر للترسانة

اعترف أحمد كشري المدير الفني لنادي الترسانة بصعوبة مواجهة الأهلي اليوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.









وأوضح كشري لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن ما يهمه ظهور الترسانة بمستوى مميز أمام الأهلي مشيرًا إلى أن عدم انسجام لاعبي المنافس يعد فرصة ذهبية للأمل في تحقيق الفوز.









وأضاف كشري أن فريقه يضم عددًا مميزًا من اللاعبين يتمنى أن يكونوا عند حسن الظن اليوم أمام الأهلي.





قائمة الأهلي أمام الترسانة





حراسة المرمى: شريف إكرامي – علي لطفي





خط الدفاع: صبري رحيل – محمد عبد المنعم – أحمد علاء – محمود الجزار





خط الوسط: هشام محمد – إسلام محارب – أحمد حمودي – مؤمن زكريا – أحمد حمدي – كريم وليد "نيدفيد" – عمرو السولية – محمد شريف – أحمد الشيخ – ميدو جابر – ناصر ماهر – أكرم توفيق – عمار حمدي





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان







