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تحرير 206 مخالفة مرورية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
تحرير 206 مخالفة مرورية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.


وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور ضبط 59 حالة سحب متنوع، 145 كلبش، 2 سيارة، وفي مجال المرافق ضبط 30 كرسى، 5 عربة فول، 11 أسطوانة، 1 قلاية، 13 ترابيزة، 4 ميزان، 9 طقطوقة، 3 تروسيكل، 1 سؤيؤ، 5 شعلة، وفي مجال البحث الجنائي ضبط 10 بائع متجول، 5 خيال وجمال، 4 حكم جزئي،21 غرامات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
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