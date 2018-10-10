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هالة السعيد: 508 مليون جنيه لتطوير قطاع الخدمات الثقافية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
هالة السعيد: 508 مليون جنيه لتطوير قطاع الخدمات الثقافية
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الفجر الاقتصادي
 
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 وعامها الأول 2018/2019 تستهدف تطوير الخدمات الثقافية والمناطق الأثرية .  

وتتضمن الرؤية الخاصة بقطاع الخدمات الثقافية بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوّع والاختلاف وعدم التمييز حيث تستهدف تمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق المختلفة للتفاعل مع مُعطيات العالم المعاصر إلى جانب مساعدة المواطن على إدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري فضلاً عن إكسابه القدرة على الاختيار الحرّ وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مُضافة للاقتصاد القومي.

وأضافت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع ضمن الخطة تتضمن تمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدراً للنمو وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع مع ضمان صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخلياً وخارجياً.

المزيد عن: الخدمات الثقافية التخطيط الاقتصاد المصري استثمارات أخبار مصر أخبار الاقتصاد
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