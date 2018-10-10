الرئيس السيسي يصل جزيرة كريت (فيديو)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جزيرة كريت اليونانية، في سياق الاستعدادات لحضوره القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.



وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات للحظة وصوله للمشاركة في القمة الثلاثية في جولتها السادسة، حيث تعد هذه القمم آلية للتعاون الثلاثي انطلقت من القاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.