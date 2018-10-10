خبير أمن معلوماتي يكشف مفاجأة عن سبب اختراق "الفيس بوك"

قال الدكتور محمد الجندي، مدير منظمة أمن المعلومات الدولية، إن الهجمة الأخيرة التي حدثت على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وأدت إلى إثارة الذعر من قبل المستخدمين ، بعد أن طالبهم الموقع بإعادة إدخال كلماتهم الشخصية الخاصة بحساباتهم، جاءت بسبب اختراق الكود الخاص ببرنامج الفيس بوك الأساسي والذي يحول بين إدخال كلمات السر للمستخدم في كل مرة يدخل فيها على صفحته الشخصية.





وصرح مدير منظمة أمن المعلومات، أن تلك الحادثة لم يتم فيها اختراق الحسابات الشخصية وإنما عمل خلل في نظام موقع الفيس بوك نفسه، وانه بسؤاله لمسئول بارز في شركة فيس بوك، أكد له أن عدد الحسابات التي تأثرت بتلك الهجمة تجاوز ال 90 مليون مستخدم، مشيراً إلى أن تلك الهجمة لا يمكن أن يقوم بها مخترقون عاديون وإنما هي أساليب أجهزة مخابرات دولية، تسعى للضغط على إدارة الفيس بوك لغرض ما.



