"الإنتاج الحربي" تصنع أنابيب الضبعة النووية بتعاون روسي إسباني

أطلعت شركة متخصصة في مجال تصنيع الأنابيب الخاصة بالمحطات النووية على عدد من الشركات والمصانع الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي ، وهي شركة تحالف بين روسيا واسبانيا ، للوقوف على مدى ما تمتلكه الوزارة من امكانيات وموارد وخبرات بشرية لازمة وتكنولوجيا في مجال تصنيع الأنابيب الخاصة بمشروع الضبعة النووي.



