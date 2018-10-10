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"الإنتاج الحربي" تصنع أنابيب الضبعة النووية بتعاون روسي إسباني

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
الإنتاج الحربي تصنع أنابيب الضبعة النووية بتعاون روسي إسباني
الدكتور محمد العصار
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كريم وزيري
 
أطلعت شركة متخصصة في مجال تصنيع الأنابيب الخاصة بالمحطات النووية على عدد من الشركات والمصانع الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي ، وهي شركة تحالف بين روسيا واسبانيا ، للوقوف على مدى ما تمتلكه الوزارة من امكانيات وموارد وخبرات بشرية لازمة وتكنولوجيا في مجال تصنيع الأنابيب الخاصة بمشروع الضبعة النووي. 

ووافق التحالف الذي يضم "روسيا واسبانيا" على نقل التكنولوجيا الازمة والخبرات والكوادر، وتدريب العمالة المصرية المتخصصة للبدء في عملية تصنيع الأنابيب الخاصة بمشروع الضبعة النووي، على أن يتم توطين معدات الإنتاج والخدمات بنسبة 20% وتزيد تلك النسبة اعتباراً من إنتاج الوحدات التالية وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر وزيادة فرص الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.
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