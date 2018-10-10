ضبط 585 هارب وتحرير 319 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 571 محكوم عليهم و17حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.





كان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 57محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7125حكم و803حكم جزئي و77حكم مستأنف و17جنايات،وتحصيل6117جنيه غرامات و111تحرير مخالفة.





كما تم تحرير 319 قضية مرافق وهم 35 اشغال طريق - 8 نظافه عامه - 69 بائع متجول - 115 ازاله فوريه - 27 اعلان مخالف - 37 وصله كهربائيه - 15 فرش شاى - 3 إزالة تنده - 9 بيئه - 1 غرامه فورية كما تم رفع 6 طن قمامه ومخلفات.





كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 31 شقه و100 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.



