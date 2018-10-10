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تحرير 1139 مخالفة مرورية وسحب 67 رخصة في حملة بالقليوبية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
تحرير 1139 مخالفة مرورية وسحب 67 رخصة في حملة بالقليوبية
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محمد نبيل
 
شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1139مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1139مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو173مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل9100جنيه وسحب25دراجة نارية وسحب24دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب67رخصة وتحصيل4850جنيه غرامة.
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