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إغلاق 13 منشأة غير مرخصة في الجيزة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
إغلاق 13 منشأة غير مرخصة في الجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية تنوعت في ضبط 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 20 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 خبز غير مطابق للمواصفات، 10 عدم الإعلان عن الأسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 عدم نظافة أدوات المعجنات، غش تجاري (سجائر).


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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