إغلاق 13 منشأة غير مرخصة في الجيزة





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية تنوعت في ضبط 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 20 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 خبز غير مطابق للمواصفات، 10 عدم الإعلان عن الأسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 عدم نظافة أدوات المعجنات، غش تجاري (سجائر).