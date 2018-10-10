الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيًا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة الغربية المحتلة فجر الأربعاء، واعتقلت خلالها أكثر من 21 فلسطينيًا.

كما اقتحم جنود الاحتلال حي المعاجين في نابلس، بحسب وكالة معاً"، وأخضعوا فيروز نعالوة شقيقة الشاب أشرف نعالوة منفذ عملية بركان إلى التحقيق الميداني.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات في ضاحية شويكة بطولكرم وفي بلدة قطنة شمال غرب القدس.

ومن جهة أخرى، أعطب مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، عدداً من المركبات خلال مهاجمتهم قرية قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عدداً من المستوطنين المتطرفين من مستوطنه "عليه شنوا" اقتحموا القرية وتحديداً المنطقة الشرقيه الجنوبيه من قرية قريوت "وادى البير"، وقاموا بإعطاب إطارات عدد من سيارات المواطنين الفلسطينيين، نحو 9 مركبات حتى الآن، إضافة إلى قيامهم بخط شعارات عنصرية قبل انسحابهم من القرية.