نيكي يرتفع في معاملات متقلبة بنهاية تعاملات الأربعاء

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع إثر معاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، مع انتقاء المستثمرين للأسهم الدفاعية المنخفضة، في حين تراجع سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر بفعل نبأ أن الشركة ستشتري حصة أغلبية في وي ورك الأمريكية للمساحات المكتبية المشتركة.





وقفزت أسهم دون كيخوته القابضة للبيع بالتجزئة 9.4 بالمئة وزادت أسهم فاميلي مارت خمسة بالمئة بعد أن أفاد موقع نيكي بيزنس قرب نهاية التداولات أن فاميلي مارت تدرس بيع وحدتها التابعة يو.ان.واي إلى دون كيخوته.





وهبط نيكي 0.2 بالمئة عند الإغلاق إلى 23506.04 نقطة بعد أن تذبذب المؤشر القياسي بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.





وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء تهديدا بفرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار إذا ردت بكين على رسوم وإجراءات أخرى اتخذتها واشنطن في الآونة الأخيرة.





وانخفضت العوائد على أدوات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة يوم الثلاثاء، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بالنظر إلى احتمال مواصلة العوائد الارتفاع في أعقاب بيانات أمريكية قوية وتبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لهجة تميل إلى التشديد النقدي.





وارتفع قطاع المرافق 1.4 بالمئة، ليعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة. وقفز سهم طوكيو غاز 1.4 بالمئة وارتفع سهم تشوبو إلكتريك باور 1.1 بالمئة.





وتراجع سهم سوفت بنك 5.4 بالمئة لأدنى مستوى في شهر وسجل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في عامين بعدما أبلغت مصادر رويترز أن شركة التكنولوجيا العملاقة تجري محادثات لشراء حصة أغلبية في وي ورك.





وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1763.86 نقطة.