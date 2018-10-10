الجنية السوداني يهبط أمام الدولار و يصل لحاجز الـ"50"



وبموجب نظام جديد أُعلن الأسبوع الماضي، يقوم فريق من مصرفيين وشركات صرافة بتحديد سعر صرف العملة يوميا.



ومن الجدير بالذكر أن اقتصاد السودان يكافح منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي، وأخفق رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عشرين عاما حتى الآن في تعزيز الاستثمار الأجنبي.

ما زال الجنية السوداني يواصل الهبوط أمام الدولار وقال متعاملون في السوق السوداء إن الدولار وصل إلى 50 جنيها، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي الذي أُعلن يوم الأحد عند 47.50 جنيه مقابل الدولار.