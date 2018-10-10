عاجل- السعودية | تنبيه لسكان 4 مناطق من أمطار وأتربة الساعات المقبلة

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وتبدأ الحالة الجوية على المناطق المذكورة في الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء، وتنتهي عند السابعة مساء اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن هذه الحالة في منطقة مكة المكرمة تتضمن مراكز الشفا، الهدا، بني سعد، ميسان، أضم، نمرة، ثريبان، والأجزاء المجاورة لها وتمتد إلى الطائف.

وفي الباحة، تؤثر الحالة على مراكز المخواة، بلجرشي، قلوة، المندق، والأجزاء المجاورة لها.

وتؤثر الحالة في منطقة عسير على مراكز محايل، النماص، المجاردة، بللسمر، رجال ألمع، أبها والأجزاء المجاورة لها.

وفي جازان يتوقع أن تشمل الحالة كلًا من فيفا، الريث، الحقو، العيدابي، أبو عريش، صامطة، الطوال، الخوبة والأجزاء المجاورة لها وتمتد إلى جيزان.

المصدر:- صحيفة عاجل