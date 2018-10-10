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متفوقة على يوتيوب.. "نتفليكس" تستهلك 15% من حركة الإنترنت العالمية!

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
متفوقة على يوتيوب.. نتفليكس تستهلك 15% من حركة الإنترنت العالمية!
Netflix
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كشف تقرير جديد أن خدمة بث الفيديوهات الشهيرة نتفليكس تستهلك 15% من حركة الإنترنت العالمية، وذلك وفقا لتقرير نشرته شركة Sandvine المتخصصة فى إدارة معدل نقل البيانات.

ووفقا لما نشره موقع mashable الأمريكى، تقول الشركة أنها وحدها تستهلك حوالى 15 فى المئة من حركة الإنترنت العالمية، وعلى الرغم من أن منصة اليوتيوب كانت متواجدة منذ سنوات، فهى تستهلك 11.4 % فقط من حركة الإنترنت العالمية، ولكن لا تزال هذه نسبة كبيرة فى الواقع، وليس من الصعب معرفة سبب اكتساب خدمات بث الأفلام والمسلسلات للمزيد من الشعبية.

كما كشف تقرير Sandvine أيضًا أنه فى الوقت الذى تقوم فيه نتفليكس حاليا باستغلال قدر كبير من حركة المرور على شبكة الإنترنت، نجد أن تصفح الإنترنت بشكل عام يمثل 17%، فيما تمثل الألعاب حوالى 7.8% من استخدام الإنترنت العالمى، أما شبكات التواصل الإجتماعى فتمثل حوالى 5.1% فقط.
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