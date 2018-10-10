متفوقة على يوتيوب.. "نتفليكس" تستهلك 15% من حركة الإنترنت العالمية!

كشف تقرير جديد أن خدمة بث الفيديوهات الشهيرة نتفليكس تستهلك 15% من حركة الإنترنت العالمية، وذلك وفقا لتقرير نشرته شركة Sandvine المتخصصة فى إدارة معدل نقل البيانات.





ووفقا لما نشره موقع mashable الأمريكى، تقول الشركة أنها وحدها تستهلك حوالى 15 فى المئة من حركة الإنترنت العالمية، وعلى الرغم من أن منصة اليوتيوب كانت متواجدة منذ سنوات، فهى تستهلك 11.4 % فقط من حركة الإنترنت العالمية، ولكن لا تزال هذه نسبة كبيرة فى الواقع، وليس من الصعب معرفة سبب اكتساب خدمات بث الأفلام والمسلسلات للمزيد من الشعبية.



