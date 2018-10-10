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الدولار ينخفض في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 10-10-2018

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
الدولار ينخفض في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 10-10-2018
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، انخفاضًا في بعض البنوك، في حين استقرت الأسعار في بنوك أخرى، وسجلت العملة الخضراء 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري .

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.88 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 17.95 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، انخفض الدولار، في ختام تعاملات أمس، بسبب هبوط العائد على السندات الأمريكية بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة عملات، في الوقت الذي ارتفع فيه الجنيه الاسترليني بعد تقرير جدد الآمل في توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن الانفصال.
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