مقتل شخصين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة " NBC " عن مصادر في الشرطة الأمريكية، أن "مسلحا أطلق النار داخل مركز تسوق، صباح اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر، ولم يتم التعرف بعد على هوية الضحايا".

​وكانت ولاية فلوريدا الأميركية، شهدت في أغسطس الماضي، حادث إطلاق نار عشوائي، قتل فيه ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 11 آخرين. وقالت قناة "نيوز4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا وجرح 11 آخرون.

وغرد رئيس شرطة جاكسونفيل عبر تويتر إن "حادث إطلاق نار عشوائي وقع بمهبط جاكسونفيل"، مطالبا الجمهور بـ"الابتعاد عن المكان لأنه غير آمن حاليا".



