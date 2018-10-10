كيف عاد أرسنال مع "إيمري" بدون أسباب فنية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أسباب نجاح أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال في تطوير مستوى الفريق عقب الفوز على فولهام 5-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن إيمري استطاع خوض التحدي الأصعب مع أرسنال هذا الموسم رغم عدم إجراء تعاقدات كبيرة في الصيف، حيث حقق الفريق فوزه السادس على التوالي في الدوري ليصل إلى المركز الرابع ويدخل المنافسة الحقيقية على اللقب.

وأفادت الصحيفة أن ثمة تعديلات كثيرة قام بها مدرب باريس سان جيرمان السابق لوصول الفريق لهذا المستوى فعلى الجانب البدني لم يكن أمامه سوى تكثيف جرعات التدريبات لدى اللاعبين لكي تتماشي مع طريقة لعبه التي تعتمد بشكل أساسي على الضغط الشرس على حامل الكرة.

وأشارت إلى إيمري وضع صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق بجوار ملعب التدريب وهو ما يسمح بتغيير روتين التدريب وتطوير الجوانب البدنية وزيادة قوة التحمل، كما أنه أقدم أيضا على تغيير موعد بدء المران إلى ما بعد الظهر وذلك ليعتاد اللاعبون على تقديم أقصى ما لديهم في هذا الموعد الذي غالبا ما تقام خلاله المباريات.





وأوضحت أن إيمري فرض نظامًا غذائيًا معينا بعد حظره للمشروبات السكرية في ساحة التدريب لضمان أن يكون اللاعبين في أفضل حالة بدنية.

واختتمت الصحيفة تقريرها أن الإضافة الأكبر كانت في الشكل الذي ظهرت به شخصية إيمري الذي بدا أكثر صرامة في التعامل مع لاعبي الفريق حين يحتاج الوقت لذلك، كما أنه لم يجد حرجا في جلوس نجوما كبارا بالفريق على دكة البدلاء أحيانا مثل مسعود أوزيل وآرون رامزي وكل ذلك ساعد على إحداث تغييرات كبيرة في أداء الفريق.