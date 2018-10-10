لهذه الأسباب.. احذري "النوم" أقل من 8 ساعات!

فوائد عديدة للنوم على الأقل 7 إلى 8 ساعات في اليوم لمساعدة وظائف الجسم المختلفة على العمل في أفضل حالاتها.





كيف يؤثر النوم من سبع إلى ثماني ساعات إيجابياً على جسمك.. إليك أهم الفوائد:





1- يدير شهيتك إذا كانت عادات نومك سيئة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة احتياجات الجسم من الطاقة. سيؤدي ذلك إلى إطلاق دماغك على المواد الكيميائية للإشارة إلى الجوع. وهذا يؤدي في النهاية إلى تناول المزيد من الطعام واكتساب الوزن.





2- يدعم وظيفة المناعة أثناء نومك.. يقوم جهاز المناعة الخاص بك بإطلاق مركبات تسمى السيتوكينات والتي تعتبر مهمة لإشارات الخلايا. بعض هذه السيتوكينات لها تأثير وقائي على جهاز المناعة من خلال المساعدة في مكافحة الالتهاب ومختلف أنواع العدوى. إذا لم يكن نومك كافياً، فإن الخلايا المناعية غير قادرة على إنتاج ما يكفي من السيتوكينات التي تمنعك من الإصابة بالمرض.





3- يزيد طول العمر الخاص بك.. حلل الباحثون من إيطاليا والمملكة المتحدة بيانات من 16 دراسة منفصلة أجريت على مدار 25 عامًا، شملت ما يقرب من 1. 3 مليون شخص وأكثر من 100000 حالة وفاة. نشرت نتائج أبحاثهم في مجلة «النوم». وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا ست ساعات فقط في الليلة زادوا من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 12 في المائة.





4- يساعد في وظيفة الذاكرة.. يساعد النوم جيدًا في حماية وتقوية الذاكرة، تظهر الأبحاث أن النوم الجيد يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بالذاكرة. والأشخاص الذين لديهم عادات نوم سيئة لديهم وقت أكثر صعوبة في استعادة المعلومات.



