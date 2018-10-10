لمواجهة الاحتجاجات.. إيران تدعم قوى الأمن الداخلي بـ"معدات ثقيلة"

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزارة الدفاع دعمت قوى الأمن الداخلي بمعدات عسكرية جديدة بينها أسلحة وعربات ثقيلة تستخدم أثناء فض التجمعات الاحتجاجية.

جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الإضرابات العمالية والفئوية في عدد من مدن البلاد، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية لأدنى مستوياتها.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلا عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع أنه بالتزامن مع أسبوع "قوى الأمن الداخلي" المعروفة اختصارا باسم "ناجا"، أرسلت إليها القوات المسلحة الإيرانية نحو 12 طائرة مسيرة من طرازات "مهاجر" و"صادق"، و6 مروحيات هليكوبتر.