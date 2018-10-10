ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لمواجهة الاحتجاجات.. إيران تدعم قوى الأمن الداخلي بـ"معدات ثقيلة"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
لمواجهة الاحتجاجات.. إيران تدعم قوى الأمن الداخلي بـمعدات ثقيلة
معدات ثقيلة
طباعة
 

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزارة الدفاع دعمت قوى الأمن الداخلي بمعدات عسكرية جديدة بينها أسلحة وعربات ثقيلة تستخدم أثناء فض التجمعات الاحتجاجية.

 

جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الإضرابات العمالية والفئوية في عدد من مدن البلاد، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية لأدنى مستوياتها.

 

وأفادت وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلا عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع أنه بالتزامن مع أسبوع "قوى الأمن الداخلي" المعروفة اختصارا باسم "ناجا"، أرسلت إليها القوات المسلحة الإيرانية نحو 12 طائرة مسيرة من طرازات "مهاجر" و"صادق"، و6 مروحيات هليكوبتر.

المزيد عن: مواجهة الاحتجاجات معدات ثقيلة ايران الأمن الداخلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 9:10:01 AM