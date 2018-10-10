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الجونة يصطدم بوادي دجلة في كأس مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
الجونة يصطدم بوادي دجلة في كأس مصر
دجلة والجونة
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الفجر الرياضي
 
يصطدم نادي وادي دجلة في الساعة الخامسة مساء اليوم بنظيره الجونة ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر على استاد بتروسبورت.


ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر خاصة وادي دجلة الباحث عن استعادة التوازن من تراجع النتائج في الدوري المصري.


أما الجونة فيأمل التأهل لدور الـ16 من بوابة وادي دجلة بعد الوصول إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.


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