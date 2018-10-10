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قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)
خروج قطار عن مساره
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وكالات
 

قتل ما لا يقل عن ست أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، بعد خروج قطار ركاب عن القضبان بولاية اوتار براديش بشمال الهند، وجاء ذلك وفقا قناة " ان دي تي في ".

 

وفقا للقناة وقع الحادث، اليوم الأربعاء، في منطقة راي باريلي بولاية اوتار براديش بشمال الهند.

 

وأشارت القناة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث.

 

هذا ولم يتم بعد تحديد أسباب خروج القطار عن القضبان، والتحقيقات جارية.

 

قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)
قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)
قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)
قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)
المزيد عن: قتلى وجرحى شمالي الهند خروج قطار عن مساره الهند
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