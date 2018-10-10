قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند (صور)

قتل ما لا يقل عن ست أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، بعد خروج قطار ركاب عن القضبان بولاية اوتار براديش بشمال الهند، وجاء ذلك وفقا قناة " ان دي تي في ".

وفقا للقناة وقع الحادث، اليوم الأربعاء، في منطقة راي باريلي بولاية اوتار براديش بشمال الهند.

وأشارت القناة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث.

هذا ولم يتم بعد تحديد أسباب خروج القطار عن القضبان، والتحقيقات جارية.