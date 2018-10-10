خبير عسكري: روسيا بإمكانها إغراق الأسطول الأمريكي في مضيق جبل طارق

يرى خبير عسكري روماني أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على فرض حصار بحري على روسيا.

ومن ناحية أخرى — وكما ذكر الخبير فالنتين فاسيليسكو في مقال نُشر على موقع voltairenet.org- فإن روسيا قادرة على إغراق الأسطول الأمريكي.

وكتب الخبير العسكري الروماني مقاله تعقيبا على تصريحات وزير الداخلية الأمريكي.

وزعم ريان زينكي وزير داخلية الولايات المتحدة الأميركية، أنه بإمكان بلاده عند الضرورة فرض حصار بحري على روسيا لإعاقتها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الخبير الروماني إنه لا يجد الولايات المتحدة الأمريكية حالياً قادرة على ذلك لاسيما وأن الجيش الروسي وطد مواقعه في الشرق الأوسط وبإمكان الأسطول الروسي أن ينتقل بسرعة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

ومن أجل محاصرة روسيا من جهة البحر يجب أن تكون القوات البحرية والجوية الأمريكية المناسبة موجودة على مقربة من روسيا. بيد أنه لا يمكن لحاملات الطائرات الأمريكية — كما يشير إلى ذلك فاسيليسكو — أن تقترب من روسيا لأن روسيا تملك أسلحة متطورة قادرة على إغراق الأسطول الأمريكي بعد أن يعبر مضيق جبل طارق.

فمثلا، تمتلك القوات الروسية صواريخ "إكس-47إم2 كينجال" المضادة للسفن والتي تستطيع أن تنطلق نحو الهدف المطلوب تدميره الذي يمكن أن يبعد عن مُطلق الصاروخ 2000 كيلومتر، بسرعة 12250 كيلومترا في الساعة على ارتفاع يتراوح بين 40 و50 كيلومترا.

كما يوجد في حوزة القوات الروسية صواريخ "3إم22 تسيركون" التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر وتبلغ سرعتها 9800 كيلومتر في الساعة.

ولا تملك القوات الأمريكية أسلحة قادرة على مقاومة مثل هذه الصواريخ، بحسب الخبير الروماني.