"رويترز": تايوان ستعزز أمنها لمواجهة الصين

أفادت وكالة "رويترز" أن رئيسة تايوان، تساي إينغ، تعهدت اليوم الأربعاء، بتعزيز الأمن القومي، مؤكدة أن حكومتها لن ترضخ للقمع الصيني مع تصعيد بكين ضغوطها لتأكيد سيادتها على الجزيرة.

وقالت تساي: "إن الضغوط الصينية المتزايدة على تايوان تمثل تحديا للوضع الراهن عبر مضيق تايوان، لكن تايوان لن تستفز الصين على نحو متهور".

واستغلت تساي خطابا ألقته في اليوم الوطني لتؤكد مجددا على الحكم الذاتي للجزيرة التي قالت إنها ستستخدم كل السبل الممكنة لمنع اختراقها من دول أخرى.

وزادت الصين من ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايبه. وفقدت الجزيرة هذا العام ثلاثة حلفاء حولوا انحيازهم الدبلوماسي إلى بكين التي أرسلت قاذفات وطائرات مقاتلة في مناورات حول تايوان.