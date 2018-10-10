طقس اليوم الأربعاء معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 22 29

وسط الدلتا 32 28

الإسكندرية 20 27

بلطيم 20 27

مطروح 19 27

السلوم 19 26

سيوة 21 31

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

العريش 19 28

رفح 19 27

الإسماعيلية 20 30

السويس 21 29

رأس سدر 21 30

نخل 15 28

نويبع 23 30

طابا 21 27

كاترين 15 27

الطور 18 29

شرم الشيخ 26 32

الغردقة 23 32

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 30

بني سويف 21 30

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 33

قنا 22 34

الأقصر 23 35

أسوان 24 37

أبوسمبل 25 37

الوادي الجديد 24 35

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

رأس حدربة 27 32

حلايب 27 31



