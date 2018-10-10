اللوحة التي دمرت نفسها "أعظم عمل فني" لبانكسي

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن اللوحة التي تمزقت، الأسبوع الماضي، بشكل تلقائي وانتشر مقطع فيديو لها بالمواقع الاجتماعية، يمكن اعتبارها أفضل عمل للفنان الشهير، بانكسي.





وذكر ناقد الفن البريطاني، جوناثان جونز، أن أكثر ما أثاره في الفيديو، هو صدمة وذهول الأشخاص الذين كانوا حاضرين بدار سوذبيز للمزادات في لندن ليل الجمعة.





وتابع "أحببت لقطة الرجل الذي كان يرتدي نظارة ووضع يده على جبهته، في إشارة إلى عدم تصديق ما يشاهده أمام عينيه".





ووصف لحظة تفكك اللوحة، التي بيعت بمليون و 42 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليون و 300 ألف دولار، بـ"الإرهاب الفني"، مشيرا إلى أن هذه أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.





وأضاف "في اعتقادي، ما حدث ليلة الجمعة جعل اللوحة التي تحمل اسم -الفتاة مع البالون الأحمر-، أفضل عمل للفنان البريطاني.. سوق الفن دائما هو الفائز.. بالرغم من تمزقها وتفككها إلا أنها باتت الآن تتمتع بقيمة كبيرة".