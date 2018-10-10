ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترسانة بكأس مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترسانة بكأس مصر
الاهلي
طباعة
علي نبوي
 

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره الترسانة على ستاد السلام ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-


حراسة المرمى علي لطفي


خط الدفاع : أكرم توفيق - أحمد علاء - محمود الجزار - صبري رحيل


خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - أحمد حمودي - إسلام محارب - مؤمن زكريا


خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.

المزيد عن: رياضة تشكيل الاهلي المتوقع الترسانة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 9:10:01 AM