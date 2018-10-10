مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترسانة بكأس مصر

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره الترسانة على ستاد السلام ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-



