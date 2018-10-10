مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترسانة بكأس مصر
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:11 صعلي نبوي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره الترسانة على ستاد السلام ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى علي لطفي
خط الدفاع : أكرم توفيق - أحمد علاء - محمود الجزار - صبري رحيل
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - أحمد حمودي - إسلام محارب - مؤمن زكريا
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.