القائمة الكاملة لجوائز حفل "AMAs" لعام 2018

انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "AMAs" في دورته الـ 46 لعام 2018، المقام على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.





وحضر الحفل الكثير من النجوم، منهم تايلور سويفت وبوست مالون ودريك ومارشميلو وإيد شيران ودوا ليبا وكاميلا كابيلو وكاردي بي وخاليد وبرونو مارس وزيد وبيونسيه وجاي زي وآريانا جراندي وشون مينديز واوفست وجينفر لوبيز وغيرهم.





والقائمة الكاملة لجوائز الحفل جاءت كالتالي:





فنان العام:

تايلورسويفت





أفضل فنان صاعد:

كاميلا كابيلو





أفضل تعاون:

كاميلا كابيلو ويونج ثاج عن أغنية "Havana"





أفضل جولة غنائية:

تايلور سويفت





أفضل فيديو موسيقي:

كاميلا كابيلو ويونج ثاج عن أغنية "Havana"





أفضل فنان اجتماعي:

BTS





أفضل فنان ذكر لموسيقى بوب/روك:

بوست مالون





أفضل فنانة أنثى لموسيقى بوب/روك:

تايلور سويفت





أفضل مجموعة موسيقية لموسيقى بوب/روك:

Migos





أفضل البوم لموسيقى بوب/روك:

تايلور سويفت عن البوم "reputation"





أفضل أغنية لموسيقى بوب/روك:

كاميلا كابيلو عن أغنية "Havana"





أفضل فنان ذكر لموسيقى الريف:

كان براون





أفضل فنانة أنثى لموسيقى الريف:

كاري أندروود





أفضل مجموعة موسيقية لموسيقى الريف:

Florida Georgia Line





أفضل البوم لموسيقى الريف:

كان براون عن البوم "Kane Brown"





أفضل أغنية لموسيقى الريف:

كان براون عن أغنية "Heaven"





أفضل فنان لموسيقى الراب/هيب هوب:

كاردي بي





أفضل البوم لموسيقى الراب/هيب هوب:

بوست مالون عن البوم "beerbongs & bentleys"





أفضل أغنية لموسيقى الراب/هيب هوب:

كاردي بي عن أغنية "Bodak Yellow (Money Moves)"





أفضل فنان ذكر لموسيقى سول/R&B:

خالد





أفضل فنانة أنثى لموسيقى سول/R&B:

SZA





أفضل ألبوم لموسيقى سول/R&B:

أكس أكس أكس تنتيشن عن ألبوم "17"





أفضل أغنية لموسيقى سول/R&B:

خالد عن أغنية "Young Dumb & Broke"





أفضل فنان روك:

Imagine Dragons





أفضل فنان معاصر:

شون مينديز





أفضل فنان لاتيني:

جى بالفن





أفضل فنان لموسيقى الراقصة:

Zedd





أفضل مقطع صوتي: