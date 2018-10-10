كورة اون لاين لايف | بث مباشر الأهلي والترسانة | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار

يلتقي فريقي الأهلي والترسانة في الخامسة مساء اليوم الأربعاء 10-10-2018 على ملعب السلام، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسيدخل المارد الأحمر مباراة اليوم بحثا عن الانتصار لاستعادة اللقب من ميت عقبة.

معلومات عن المباراة:

سيدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز لمصالحة جماهيره، عقب الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الفريق في أخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما يدخل فريق الترسانة الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية مباراة اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة سعيدة للشواكيش، بعدما فشل في الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي بسيناريو دراماتيكي، ويأمل في تحقيق مفاجأة وسيسعى للفوز في هذه المباراة للصعود لدور الـ 16 على حساب الشياطين الحمر.

الأحمر ودع النسخة الأخيرة من كأس مصر من الدور ربع النهائي على يد الأسيوطي سبورت، بعد الهزيمة بهدف نظيف، ونجح الزمالك في حصد اللقب بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية.

لكن الأهلي يدخل النسخة الجديدة بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للقب البطولة (36 مرة)، واستعادة اللقب بعد حصده في الموسم قبل الماضي (2016-2017) على حساب المصري.

ويأتي الترسانة في المركز الثالث خلف الزمالك (26 مرة)، بعدما نجح الشواكيش في انتزاع 6 ألقاب كأس من أنياب الأهلي والزمالك أعوام 1923 و1929 و1954 و1965 و1969 و1986.

ويعاني الأهلي في مواجهة اليوم من العديد من الغيابات في مقدمتها النيجيري جونيور أجايي وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن ورامي ربيعة وباسم علي للإصابة، بالإضافة للاعبين الدوليين.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الترسانة:

والتقى الأهلي والترسانة في 19 مناسبة بكأس مصر، وتمكن الأحمر من تحقيق الفوز على الترسانة في 16 مباراة، فيما فاز الشواكيش مرتين، وحسم التعادل مباراة وحيدة في موسم (1991-1992).

ويسعى المارد الأحمر الليلة رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه لإثبات المقولة التي ترددها جماهيره دائمًا وهي "الأهلي بمن حضر"، فهل ينجح في ضرب موعد مرتقب مع بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر؟

التشكيل المتوقع للفريقين:

سيدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكل اضطراري مكون من:شريف إكرامي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع صبري رحيل – أحمد علاء – محمود الجزار – أكرم توفيق، وفي الوسط هشام محمد_عمرو السولية، إسلام محارب – ناصر ماهر - أحمد حمودي، وفي الهجوم أحمد ياسر ريان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترسانة في الخامسة مساء اليوم على ملعب السلام وتذاع المبارة عبر قناة ON SPORT HD ، والنيل للرياضة.