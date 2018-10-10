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سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:45 ص
سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة
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تحدّثت النجمة العالمية ​سلمى حايك​ عن أسرار بشرتها الجميلة، وذلك لصحيفة "نيويورك تايمز"، كاشفة انها لا تغسل وجهها بالماء يوميا، بل انها تستخدم "ماء الورد" بديلا عنه ، مشيرة الى ان غسيل الوجه بالمياه بكثرة يفقده عناصر الزيوت الطبيعية.

كما كشفت انها لا تلجأ في حياتها العادية لمستحضرات التجميل، بل عند التصوير فقط، بحسب "نورت".

الجدير ذكره ان حايك تنفي دائماً إجراءها أي عمليات تجميل، مؤكدة أن جمال الروح أهم بكثير من المظهر الخارجي، وأنها دائما ما كانت تؤكد أنها في الـ50 من عمرها، وأن هذا لا يزعجها إطلاقاً، وأنها لا تخجل من التصريح بعمرها الحقيقي.



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