إبراهيم رضا: الله تجلى على مصر لأن لها دورًا محوريا



وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، الذي يقدمه أحمد سمير، أن حب الأوطان فريضة، وهو جزء من العقيدة التي ندين بها لله.



وتابع العالم الأزهري، أن العملية الشاملة في سيناء لها تأصيلا شرعيا، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ"، موضحا أنه بدون الأمن لا يوجد تنمية.



وشدد على أن الله تجلى على جبل الطور بسيناء، ولم يتجلى على مكة ولا المدينة، ولكنه تجلى على مصر لأن لها دورًا محوريا، وسنظل في رباط.

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن بعض التنظيمات الغربية والجمعيات المشبوهة، جندت مجموعة من أدعياء الدين المتأسلمين وزرعوا في نفوس الشباب أن حب الأوطان بدعة.