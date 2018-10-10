"النقابة العامة للمرشدين السياحيين": نطالب وزارة السياحة بيومية ثابتة 700 جنيه



وأضاف "العتمة" في مداخلة مع قناة "dmc"، الفضائية، أن المرشدين يعتبرون النقطة الضعيفة في المنظومة، مطالبا وزارة السياحة بتثبيت يومية المرشد السياحي عند 700 جنيه، علما بأن المرشد لا يعمل طوال الشهر.



ولفت وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إلى أن هناك 18500 مرشد مقيدين في النقابة العامة، ويجب الاهتمام بهم.

أكد أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، على أهمية دور المرشد السياحي، رغم أنه لا يأخذ حقه في الكثير من الشركات، وهو أول شخص يستلم السائح، ويرافقه طوال الوقت حتى يسافر مرة أخرى.