فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة "تعال" (فيديو)
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:31 صالفجر الفني
أشعلت الفنانة فيفي عبده، موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة "تعال".
وعلقت عبده، على فيديو الرقص الذي شاركته جمهورها قائلة: "تحية مني لشعب العراق خمسة مواه".
"تعال" أغنية الثلاثي علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبد الله، وحققت الأغنية أكثر من 183,366,703 منذ إطلاقها في 10 يوليو 2018.
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