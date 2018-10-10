فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة "تعال" (فيديو)

أشعلت الفنانة فيفي عبده، موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة "تعال".





وعلقت عبده، على فيديو الرقص الذي شاركته جمهورها قائلة: "تحية مني‏ ‏لشعب العراق خمسة مواه".





"تعال" أغنية الثلاثي علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبد الله، وحققت الأغنية أكثر من 183,366,703 منذ إطلاقها في 10 يوليو 2018.



