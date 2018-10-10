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فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة "تعال" (فيديو)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
فيفي عبده تشعل إنستجرام بوصلة رقص على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة تعال (فيديو)
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الفجر الفني
 

أشعلت الفنانة فيفي عبده، موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" على أنغام الأغنية العراقية الشهيرة "تعال". 

وعلقت عبده، على فيديو الرقص الذي شاركته جمهورها قائلة: "تحية مني‏ ‏لشعب العراق خمسة مواه". 

"تعال" أغنية الثلاثي علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبد الله، وحققت الأغنية أكثر من 183,366,703 منذ إطلاقها في 10 يوليو 2018.


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