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بغداد بونجاح يقترب من اتحاد جدة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:23 ص
بغداد بونجاح يقترب من اتحاد جدة
بغداد بونجاح
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منى العوضي
 

 

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن قد تواصلت مع وكيل أعمال المهاجم الجزائري بغداد بونجاح خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

 

وأبدى وكيل اللاعب موافقة مبدئية على انتقاله لنادي الاتحاد، خصوصًا أنه يمر بفترة سيئة مع السد القطري وسيتم تحديد اجتماع بين اللاعب ووكيل أعماله مع المقيرن في دبي.

 

ويفسر البعض أن اللاعب يريد الرحيل عن السد وظهر ذلك من موقفه في مباراته الأخيرة بالدوري أمام السيلية، عندما ألقى قميص فريقه على أرضية الملعب.

 

وتطالب جماهير النمور بالتعاقد مع الجزائري بونجاح لحل أزمة خط هجوم الفريق الذي يتزيل جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنقطة واحدة.

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