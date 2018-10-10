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"حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10 أكتوبر 2018"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10 أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحمل - 21 مارس الی 19 أبریل) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الحمل:
بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح. لكن، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى. يجب أن تقبل وجود النقيضَين وحاول التوفيق بينهما. هكذا سوف تظهر لمن هم حولك كشخص أفضل. 
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