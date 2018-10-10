"حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10 أكتوبر2018"

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الثور:

في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع أيضًا إلى ما يقوله الآخرون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة أيضًا في شكل جسدي. خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء.