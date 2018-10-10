ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10 أكتوبر2018"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:19 ص
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10 أكتوبر2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع أيضًا إلى ما يقوله الآخرون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة أيضًا في شكل جسدي. خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء. 
المزيد عن: حظك اليوم برج الثور اليوم برج الثور الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 6:10:03 AM