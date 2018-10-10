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"حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10 أكتوبر 2018"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10 أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الدّلو- 20 يناير الی 18 فبرایر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الدّلو:
يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى. 
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