برلماني: مصر أصبحت في بؤرة الاهتمام العالمي المالي في أخر 3 سنوات



وأضاف "بدراوي" في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الحكومة كانت تريد الوصول إلى معدل نمو يصل إلى 6%، وبالفعل اقتربنا منه جدًا، وهناك تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.



وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، أن هناك زيادة في الاحتياطي والاجنبي، وانخفاض في معدل البطالة، مشددًا على أهمية مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي، لأنها أصبحت في بؤرة الاهتمام العالمي المالي والنقدي في الثلاثة سنوات الأخيرة.



ولفت إلى أن هناك ثقة تامة في أن يحصل الاقتصاد المصري على أي تمويل يريده، وهذا جيد في تمويل خطط التنمية في الطرق والسكك الحديدية والكهرباء، واتفاقيات شركات البترول.

قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري هي توقعات دقيقة، لأنها صادرة من مؤسسات دولية معتمدة.