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النجم الساحلي يعفي المدرب شهاب الليلي من مهامه

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:44 ص
النجم الساحلي يعفي المدرب شهاب الليلي من مهامه
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محمد وليد الجموسي
 
قال مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم لفريق النجم الرياضي الساحلي " تم فسخ عقد المدرب شهاب الليلي بالتراضي بين الطرفين خلال جلسة عمل ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمعية رضا شرف الدين " .

واوضح العجيمي في تصريح اذاعي " ان المدرب الجديد للنجم سيباشر مهامه (بعد غد) الخميس في حين سيتم في وقت لاحق تحديد تركيبة الإطار الفني لفريق الاكابر".

واشارت مصادر اعلامية متطابقة الى ان البديل سيكون المدرب السابق للمنتخب التونسي البلجيكي جورج ليكانز .
وكان الليلي قد تسلم مقاليد الإشراف على النجم الساحلي في جوان 2018.

ويحتل النجم المركز 4 (من 3 مباريات) في اعقاب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. 

وكان الفريق غادر سباق كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم اثر هزيمته في الدور ربع النهائي امام مواطنه الترجي الرياضي التونسي.  
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