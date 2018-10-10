ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عدة تظاهرات تنظمها وزارة الدفاع احتفالا بالذكرى 60 لانبعاث جيش البحر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:43 ص
عدة تظاهرات تنظمها وزارة الدفاع احتفالا بالذكرى 60 لانبعاث جيش البحر
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تنظم وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لانبعاث جيش البحر، عدة تظاهرات، تتمثل في إقامة معرض وثائقي بمدينة الثقافة أيام 13 و14 و15 و16 أكتوبر الجاري، يتمحور حول أهم المحطات التاريخية للبحرية التونسية.

كما سيتم، وفق بلاغ صادر  عن وزارة الدفاع، تنظيم ندوة علمية حول صلاحيات الدولة بالبحر من حيث التنظيم والأطر القانونية والتجارب المقارنة في المجال.

وسيتم أيضا تنظيم استعراض بحري تشارك فيه سفن من جيش البحر والحرس البحري والديوانة التونسية ومن بعض الدول الشقيقة والصديقة التي لها علاقات تعاون مع تونس في المجال العسكري.

ويتزامن هذا الاحتفال مع إجراء تمرين بحري مشترك بين دول مبادرة "5 زائد 5 دفاع" للحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار تطوير القدرات العملياتية لبحريات هذه الدول في مجالات مراقبة الفضاءات البحرية والتصدي للجريمة المنظمة بمختلف مظاهرها والبحث والإنقاذ بالبحر وحماية الثروات بالبحر. (وات) 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 4:10:02 AM