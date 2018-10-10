عدة تظاهرات تنظمها وزارة الدفاع احتفالا بالذكرى 60 لانبعاث جيش البحر

تنظم وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لانبعاث جيش البحر، عدة تظاهرات، تتمثل في إقامة معرض وثائقي بمدينة الثقافة أيام 13 و14 و15 و16 أكتوبر الجاري، يتمحور حول أهم المحطات التاريخية للبحرية التونسية.





كما سيتم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، تنظيم ندوة علمية حول صلاحيات الدولة بالبحر من حيث التنظيم والأطر القانونية والتجارب المقارنة في المجال.





وسيتم أيضا تنظيم استعراض بحري تشارك فيه سفن من جيش البحر والحرس البحري والديوانة التونسية ومن بعض الدول الشقيقة والصديقة التي لها علاقات تعاون مع تونس في المجال العسكري.





ويتزامن هذا الاحتفال مع إجراء تمرين بحري مشترك بين دول مبادرة "5 زائد 5 دفاع" للحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار تطوير القدرات العملياتية لبحريات هذه الدول في مجالات مراقبة الفضاءات البحرية والتصدي للجريمة المنظمة بمختلف مظاهرها والبحث والإنقاذ بالبحر وحماية الثروات بالبحر. (وات)