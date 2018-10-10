رئيس الجمهورية يشارك يومي الخميس والجمعة المقبلين في القمة 17 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالعاصمة الأرمينية

يشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في أعمال القمة السابعة عشرة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي ستلتئم بعاصمة جمهورية أرمينيا الديمقراطية "يريفان" (Erevan) .





وتنعقد هذه القمّة، تحت عنوان "العيش المشترك في إطار التضامن وتقاسم المبادئ الإنسانية واحترام التنوّع: مصدر للسلام والازدهار في الفضاء الفرنكوفوني"، بحضور عدد هام من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





ويلقي قايد السبسي كلمة بالمناسبة، كما يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الصديقة.

تجدر الإشارة، إلى أن تونس ستحتضن قمّة الفرنكوفونية القادمة في دورتها ال 18 سنة 2020 ، والتي تتزامن مع الذكرى ال 50 لانبعاث المنظمة.