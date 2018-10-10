طرح 40 الف تذكرة لمباراة تونس والنيجر بالتصفيات الافريقية

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم الاتفاق على اثر الجلسة الأمنية المنعقدة صباح الثلاثاء بمقر ولاية بن عروس استعدادا لتنظيم المباراة التي ستجمع بين المنتخب التونسي ومنتخب النيجر المقررة يوم السبت 13 أكتوبر الجاري بداية من الساعة 19 و15 دقيقة ليلا بالملعب الأولمبي برادس على وضع 40 الف تذكرة على ذمة الجماهير.





كما تم الاتفاق على السماح لكل الفئات العمرية بدخول الملعب ومواكبة المباراة التي تندرج في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2019).





ويتصدر المنتخب التونسي في اعقاب الجولة الثانية ترتيب المجموعة العاشرة بمجموع 6 نقاط امام منتخب مصر برصيد 3 نقاط في حين يتقاسم منتخبا سوازيلندا والنيجر المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.