ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجلس وطني استثنائي للاتحاد الوطني الحر يومي 12 و13 أكتوبر الحالي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
مجلس وطني استثنائي للاتحاد الوطني الحر يومي 12 و13 أكتوبر الحالي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
يعقد حزب الاتحاد الوطني الحر مجلسا وطنيا استثنائيا، يومي الجمعة والسبت 12 و13 أكتوبر الحالي في سوسة، وذلك بطلب من المنسقين الجهويين للحزب للنظر في عدة مسائل متأكدة، وفق ما صرحت به نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الوطني الحر سميرة الشواشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  (وات).

وسيخصص المجلس الوطني الاستثنائي، وفق الشواشي، لتوضيح موقف الحزب من الحكومة الحالية وعلاقته بها، والنقاش حول الوضع السياسي العام بالبلاد.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس الوطني النظر في مستقبل الحزب وتحديد موقف، إما بالاندماج ضمن جبهة سياسية أو مع أحزاب أخرى أو البقاء على وضعه الحالي، بالإضافة إلى المصادقة على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب وهيكلته الجهوية الجديدة. 

يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر فقد كتلته البرلمانية بعد استقالة 12 نائبا منها.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 4:10:02 AM