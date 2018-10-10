مجلس وطني استثنائي للاتحاد الوطني الحر يومي 12 و13 أكتوبر الحالي

يعقد حزب الاتحاد الوطني الحر مجلسا وطنيا استثنائيا، يومي الجمعة والسبت 12 و13 أكتوبر الحالي في سوسة، وذلك بطلب من المنسقين الجهويين للحزب للنظر في عدة مسائل متأكدة، وفق ما صرحت به نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الوطني الحر سميرة الشواشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).





وسيخصص المجلس الوطني الاستثنائي، وفق الشواشي، لتوضيح موقف الحزب من الحكومة الحالية وعلاقته بها، والنقاش حول الوضع السياسي العام بالبلاد.





كما يتضمن جدول أعمال المجلس الوطني النظر في مستقبل الحزب وتحديد موقف، إما بالاندماج ضمن جبهة سياسية أو مع أحزاب أخرى أو البقاء على وضعه الحالي، بالإضافة إلى المصادقة على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب وهيكلته الجهوية الجديدة.





يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر فقد كتلته البرلمانية بعد استقالة 12 نائبا منها.