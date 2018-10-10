القيروان : تحرير 600 محضر عدلي في حفر الآبار العشوائية منذ سنة 2015

في إطار خطة رسمتها اللجنة الجهوية للتصدي لظاهرة الحفر العشوائي بولاية القيروان، تم، منذ سنة 2015 إلى اليوم، تحرير 600 محضر عدلي في حفر الآبار العشوائية بالجهة مع الإذن بردم هذه الآبار وحجز معدات الحفر، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان عبد الجليل عفلي.





وأضاف عفلي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان مختلف معتمديات القيروان تضمّ نحو 3 الاف بئر عشوائية تم حفرها دون تراخيص، مما أدى الى استنزاف المائدة المائية بالجهة، غير أن عددا من هذه الابار دخلت في الدورة الاقتصادية و أصبحت تساهم في ري قطاعات استراتيجية بالجهة كالزياتين والحبوب، وفق قوله.





وأشار، في هذا الصدد، الى انه سيتم بحث امكانية تسوية وضعية 500 بئر غير مرخصة مع وزارة الفلاحة، وكهربتها من أجل وضع حد لاستنزاف المائدة المائية التي شهدت تقلصا خلال السنوات الاخيرة بسبب نقص التساقطات المطرية وتراجع مخزون المياه بالسدود.





واكد انه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف جهود التصدي لعمليات الحفر العشوائي للآبار بتضافر جهود المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمصالح الامنية بالقيروان، بهدف الحفاظ على الموارد المائية.





يذكر أن مجموع الموارد المائية القابلة للتعبئة يقدر سنويا بولاية القيروان بـ 344.3 مليون م3، وتتوزع المنشآت المائية بالجهة الى 3 سدود كبرى، و22 سدا تليا و72 بحيرة جبلية ونحو 20 الف بئر بين سطحية وعميقة.